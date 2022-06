Josef Mock: „Möchte mit keinem Häftling tauschen“

In der Karlau sitzen nur schwere Jungs. Kann man da ohne Vorurteile sein?

Ich bin kein Richter. Ein Richter spricht Urteile, wir versuchen, diese umzusetzen und eine positive Richtung vorzugeben. Wir scheitern natürlich manchmal, aber das liegt nicht an uns, sondern an einigen Insassen, die eine komplett andere Vorstellung von Haft haben und sich nicht anpassen wollen.