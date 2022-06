80 Nachwuchs-Teams und Legenden kicken in Liebenau

Auf der Sportanlage des SV Union Liebenau (Jägerweg 34) geht es am ersten Juli-Wochenende richtig rund. 80 Nachwuchs-Teams matchen sich von 1. bis 3. 7. beim großen Jugendturnier. Den Auftakt am Freitagnachmittag machen die U11-Kicker, am Samstagvormittag sind dann die Mannschaften in den Klassen Kindergarten, U 8 und U10 im Einsatz, am Nachmittag folgt der U14-Bewerb. Am Sonntagvormittag steigen der U7- und der U9-Bewerb, das Finale am Nachmittag bestreiten die U12-Mannschaften.