Song Contest findet nicht in der Ukraine statt

Großbritannien soll aushelfen

Man werde nun in Gespräche mit der BBC eintreten, um die Austragung der Veranstaltung zu sichern, hieß es in dem Statement weiter. Der Sänger Sam Ryder war in Turin für Großbritannien auf den zweiten Platz gekommen. Damit wären die Briten erste Wahl als nachrückender Gastgeber des ESC. Der ukrainische Sieg solle aber unbedingt in den Shows 2023 „reflektiert“ werden, hieß es weiter.