Thiem: „Sehe jeden Tag richtig gute Fortschritte“

Er sprach es nicht ganz so aus, aber sein Comeback auf der Tour war wohl etwas zu früh gekommen. „Natürlich habe ich irgendwann wieder auf Wettkampf-Ebene zurückkehren müssen. Aber es war im Nachhinein betrachtet, einfach nicht genug und zu schwach für den Level, das muss man ganz ehrlich sagen.“ Dass der US-Open-Sieger 2020 nun Wimbledon sausen lässt, kommt nicht so überraschend. Sein aktuelles Training in Traiskirchen findet auf Sand statt und er hat für nach Wimbledon die Sandplatz-Turniere in Baastad (11. Juli), Gstaad (18.) und den Heim-Event in Kitzbühel (25.) eingeplant. „Es war noch eine leicht schwierige Entscheidung, weil natürlich will ich spielen“, sagte er zur Wimbledon-Absage. „Aber auch im Hinblick auf das nächste halbe Jahr war es die intelligentere Entscheidung.“