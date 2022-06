Dominic Thiem verzichtet auch auf Wimbledon-Start!

Dominic Thiem wird beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht an den Start gehen. Der 28-jährige Niederösterreicher hat seine Nennung für den Rasen-Klassiker in Wimbledon zurückgezogen, an seiner Stelle rückt Feliciano Lopez ins Feld. Thiem hat sein bisher letztes Match auf der Tour bei den French Open in Paris bestritten. Danach strich er geplante Auftritte bei zwei Challenger-Turnieren, um einen Trainingsblock einzulegen.