Hanks würde Rolle in „Philadelphia“ nun ablehnen

„Da Vinci Code“-Filme sind „Quatsch“

In dem Interview rechnete Hanks zudem mit einer anderen Rolle von ihm ab, unter anderem und jener des Robert Langdon in den „Da Vinci Code“-Filmen. Die Verfilmungen der Bestseller von Dan Brown seien „Quatsch“, so Hanks. Die Filme entsprechen für den Oscarpreisträger der wahren Geschichte so wenig wie die „James Bond“-Filme der realen Welt der Spionage.