Grünes Licht für die Camping-Investoren

Investoren stellen sich auf neue Regeln ein

Es sind auch jene Investoren, die sich bereits Campingplatz-Parzellen gesichert haben, und jene, die von aktuellen Tourismus-Trends profitieren und „mobile Chalets“ im Naturschutzgebiet aufstellen wollen. Durch die Möglichkeiten für Mobilheime (bis 60 Quadratmeter erlaubt) wird das möglich. Beispiele für beides gibt es genug. So hat ein Campingplatz am Wolfgangsee, der vor Jahren mit einer „exklusiven Siedlung an Ferienhäusern“ warb, bekannte Eigentümer.