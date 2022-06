Chalets drohen auch auf Campingplätzen

Laut ÖVP soll es in Salzburg aber nur rund 60 derartige Fälle geben. Ein weiteres Problem sieht die größte Oppositionspartei in der Regelung für Mobilheime. Diese dürfen nun bis zu 60 Quadratmeter groß werden. Im Internet werden bereits „mobile Chalets“ angeboten, die locker in die Neuregelung passen würden. Die ÖVP verweist darauf, dass nur ein knappes Drittel der gesamten Stellplätze mit Mobilheimen belegt werden dürfen.