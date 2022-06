Ausbau: Knapp sucht wieder Hunderte Mitarbeiter

Zwei Jahre lang Bauarbeiten in Hart bei Graz

Die logische Folge dieser Zahlen und Aufträge: Knapp baut weiter kräftig aus - sowohl infrastrukturell als auch personell. Am Stammsitz in Hart bei Graz entsteht bis zum nächsten Frühjahr eine Hochgarage mit mehr als 600 Stellplätzen, dazu bis 2024 ein neues Bürogebäude für 750 Mitarbeiter. In Leoben geht der Ausbau der Fertigung im Herbst zu Ende.