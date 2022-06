Darf Baumschlägerung Mietern verrechnet werden?

Der Betriebskostenkatalog des Mietrechts listet auf, welche Kosten als Betriebskosten an die Mieter weiterverrechnet werden dürfen. In der Praxis ist das Mietrecht allerdings in unterschiedlichem Umfang anwendbar – und das macht die Betriebskostenabrechnungen für die Mieter oft schwer nachvollziehbar. „Es braucht einheitliche Rahmenbedingungen“, fordert AK-Präsident Günther Goach deshalb eine Vereinheitlichung des Mietrechts.