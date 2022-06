Österreich im Kampf gegen Atombomben

An vorderster Front hat sich Österreich bereits 2015 für ein Abkommen zur Abrüstung von Atomwaffen eingesetzt. Nun findet in Wien erstmals wieder ein Treffen jener Staaten statt, die den damals beschlossenen Vertrag unterstützten. Angesichts des Konflikts in der Ukraine ist die Zusammenkunft so brisant wie schon lange nicht mehr.