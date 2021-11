Atom-Deal mit dem Iran: Die Welt blickt auf Wien

Mögliches Faustpfand: Syrien und Assad

Regionale Staaten, wie Israel oder Saudi-Arabien, könnten aktiv werden. Dazu benötigt es allerdings die Unterstützung Moskaus und ein Ende der iranischen Präsenz in Syrien. „Mit der ist in der Region niemand glücklich, und es könnte Teil der Verhandlungsmasse in Wien sein“, so der Diplomat. Teheran legt auf die Präsenz großen Wert, lässt sie sich die Unterstützung von Diktator Baschar al-Assad einiges kosten. Und man hat eine direkte Verbindung zum Libanon und der Hisbollah.