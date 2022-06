Dänemark und Kanada einigen sich im „Whisky-Krieg“

Dänemark sieht „glasklares Signal“

Dass man sich nun doch auf eine Lösung einigen konnte, würdigte der dänische Außenminister Jeppe Kofod als „glasklares Signal“ an die Welt, dass man Grenzstreitigkeiten nach internationalem Recht und auf eine pragmatische und friedliche Weise lösen könne, die für alle ein Gewinn sei. Dies sei angesichts der aktuellen Weltlage besonders wichtig, in der es viel zu viel Krieg und Konflikte gebe, so der Minister laut der Nachrichtenagentur Ritzau.