Steigende Zinsen: Hilfspaket für Wohnbau naht

Gut vier Wochen später ist nun tatsächlich Entlastung in Sicht. Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) will nun doch an der Wohnbauförderung schrauben. Und das, obwohl sie zunächst den Begehrlichkeiten der Wohnbauträger nach einem Gespräch mit Finanzreferent Christian Stöckl (ÖVP) eine klare Absage erteilt hatte. „Wir arbeiten derzeit an einem Paket, wir gehen momentan unsere Erhebungen durch“, sagt Klambauer. Man müsse nun jedenfalls auf die steigenden Zinsen reagieren, die naturgemäß auch die Finanzierungen der Gemeinnützigen erschweren. Wie berichtet, kündigte die Europäische Zentralbank eine Leitzinsanhebung für den Juli an.