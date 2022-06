Salzburg-Jugendkultur gibt lautes Zeichen von sich

Die Vielfalt äußert sich in Konzerten, Musik Open Airs, einem DJ Mobil in den Stadtteilen, Literatur, Kunstausstellungen, Tanzperformances, Graffiti Showcases, Tontechnikkursen für Mädchen oder einem Queer Film Festival. Und besonders schrill und sichtbar wird das Festival gleich am Tag nach der Eröffnung, also am 2. Juli, bei der „Re:Unite-Parade“, die von 14.00 bis 1.00 Uhr dauern und vom Stadtteil Liefering bis auf den Mirabellplatz in der Innenstadt ziehen wird. „Tief sind die Gräben, die Corona durch unsere Gesellschaft gezogen hat. Wir haben uns weit voneinander entfernt. Die Re:Unite Parade möchte ihren Beitrag leisten, uns wieder zu vereinen, uns einander wieder näher zu bringen. Unsere Antwort ist ein gemeinsamer Tanz durch die Stadt“, heißt es auf der Homepage des Festivals.