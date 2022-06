Crash: Brennerautobahn 2 Stunden komplett gesperrt

Aufgrund eines Lkw-Unfalls war die Brennerautobahn in Tirol am Montagnachmittag in Richtung Süden rund zwei Stunden lang komplett gesperrt. Die Asfinag appellierte, nicht über den Brenner in den Süden zu fahren. Gegen 16 Uhr war die Straße geräumt, der Stau reichte aber kilometerweit zurück.