Reichenthal und Reichenau setzen auf gute Talente

Zum Saisonfinish gab’s in der 2. Nordmitte ein 2:0 für Reichenthal im heißen Derby gegen Reichenau. „Ein verdienter Sieg, wir waren klar überlegen“, so Reichenthal-Sportchef Christoph Katzmair. Im Großen und Ganzen blickt man auf eine solide Saison zurück und beendete das Spieljahr auf dem sechsten Rang. „Wir spielen nun das zweite Jahr ohne Legionäre und bauen aktuell zahlreiche 17- und 18- jährige Talente ein. In den nächsten Jahren wollen wir mit diesem jungen Stamm den Aufstieg anvisieren!“