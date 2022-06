Eisenwerk feiert seinen 250er in turbulenter Zeit

Die galoppierenden Rohstoffpreise und die stark steigenden Energie kosten setzen den Pongauern aber stark zu – 55 Millionen Kilowattstunden Strom braucht das Eisenwerk jährlich. „Nachdem wir ein energieintensiver Betrieb sind, ist das Einsparen Tagesgeschäft. Das ist aber nur begrenzt möglich“, so Hemetsberger. Nachsatz: „Wir versuchen, die Kosten über höhere Verkaufspreise wieder hereinzubekommen.“ Auch das Geschäft in Russland, das über das slowenische Schwesterunternehmen läuft, ist weggefallen, so Aufsichtsratschef Rudolf Weinberger.