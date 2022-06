Portugal verzichtet gegen Schweiz auf Ronaldo

Die Fußball-Nationalmannschaft von Portugal wird das Nations-League-Duell mit der Schweiz am Sonntag ohne Stürmerstar Cristiano Ronaldo, Verteidiger Raphaël Guerreiro und Mittelfeldroutinier João Moutinho bestreiten. Die drei Stammspieler würden nicht mit dem Team nach Genf fliegen, teilte der portugiesische Verband am Samstag in Lissabon mit. Nationaltrainer Fernando Santos sagte vor Journalisten, der Grund sei „eine ganz normale Managementfrage“.