Abstiegschaos droht nun weitere Fortsetzung!

Was Altendorfer meint? Er hält es für illusorisch, dass der OÖFV Regionalliga-Prügelknabe Stadl-Paura in die OÖ-Liga eingliedert: „Das kann der Verband nicht tun. Dieser Verein hat keine Führung, nur Schulden und ist dabei, sich aufzulösen.“ Klingt so, als ob eine Fortsetzung des Chaos’ droht. Grieskirchen will jedenfalls den OÖ-Liga-Platz von Stadl-Paura!