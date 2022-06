Kampf gegen das Hochwasser im Liesertal

Deshalb haben im Herbst 2020 die Bauarbeiten im Bereich der Hopfgartnerbrücke begonnen. Im Zuge dessen wurde die Brücke von Grund auf erneuert. „Der alte Übergang hätte Überschwemmungen nicht standgehalten, weil er Unwettern einfach nicht angepasst war.“ Die neue Überquerung sei speziell und noch selten: „Sollte es in diesem Bereich zu Überschwemmungen kommen, kann das Geländer der Brücke umgelegt und die verbleibenden Öffnungen bei Hochwasser mit mobilen Schutzelementen verschlossen werden. So bleibt das Wasser in der Lieser“, erklärt Kogler. Auch der Nöringbach, der in den Fluss mündet, wurde im Projekt beachtet. „Hier wurden Hochwasserschutzdämme errichtet.“