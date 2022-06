Abstiegskampf pur - Wels muss in Weiz bestehen!

Der Titelkampf in der Regionalliga Mitte ist bereits entschieden. Mit Sturm Graz II steht der Meister schon länger fest. Allerdings geht es im Tabellenkeller auch in der letzten Runde ums Überleben. Treibach, FC Wels und Kalsdorf kämpfen noch um die nächstjährige Teilnahme an der Regionalliga Mitte. Bei uns gibt es heute das Livespiel aus Weiz. Da trifft die Schirigi-Elf auf den FC Wels. Im Parallelspiel matchen sich Treibach und Kalsdorf.