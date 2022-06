Der Ortler - Südtirols König der Berge

Der Ortler ist ein Spielfeld für Grenzgänger. „Bergwelten“ begleitet Topalpinisten in drei Extremsportarten, an drei Wänden und das alles an einem Tag. Der Südtiroler Bergführer und Profibergsteiger Christoph Hainz, der Kitzbüheler Extremskifahrer Axel Naglich sowie die Grödner Speedriding-Piloten Armin und Guido Senoner durchklettern blauschimmernde Eiswände, fliegen mit Gleitschirmen erstmals durch den Trichter die Wand hinab und fahren auf Skiern durch die schwindelerregende Minnigerode-Rinne - eine 50 Grad steile Abfahrt mit fast 1.400 Metern Höhenunterschied.