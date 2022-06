Hofer: Posten-Wünsche ja, aber kein Druck

Laut Anklage soll Strache Stieglitz für eine in mehrere Tranchen gestückelte Spende an den FPÖ-nahen Verein Austria in Motion einen Aufsichtsratsposten in der ASFINAG verschafft haben. Auch für Bestellungen von Stieglitz in andere Aufsichtsräte soll der Ex-Vizekanzler versucht haben zu sorgen - diese scheiterten aber. Zu dieser Zeit war Hofer Infrastrukturminister und für die Aufsichtsrats-Entsendung in die ASFINAG bzw. die ÖBB, wo Stieglitz zu seiner Verärgerung doch nicht zum Zug kam, formal zuständig. Auch gegen Hofer wurde ermittelt, das Verfahren dann aber eingestellt.