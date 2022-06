Strache-Prozess: Urteil wohl doch erst am 29. Juli

Das Urteil im Prozess gegen den ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und den mit angeklagten Immobilien-Unternehmer Siegfried Stieglitz dürfte statt am 26. Juli erst am 29. Juli fallen. Dieser Termin wurde am zweiten Verhandlungstag in dieser Causa am Mittwoch festgelegt. Stieglitz verweigerte dabei die Antwort auf sämtliche Fragen der Staatsanwaltschaft, derzeit ist Strache am Wort.