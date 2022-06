Am Flughafen Wien wird Kerosin für Jets nun knapp

Der Unfall in der Hauptdestillationsanlage der OMV-Raffinerie in Schwechat am vergangenen Freitag hat offenbar Auswirkungen auf die Versorgung der Flugzeuge mit Kerosin am Wiener Flughafen. Das lässt jedenfalls eine Nachricht vermuten, die am Donnerstag von der Flugsicherung via NOTAM, einem internen Kommunikationssystem für Piloten, verbreitet wurde.