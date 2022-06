Am Stadtpfarrturm sind Jungfalken geschlüpft

Schnellstes Lebewesen der Erde

Und in drei Wochen werden sich die flügge werdenden Jungfalken mit 300 km/h auf ihre Beute am Boden stürzen. Falken sind die schnellsten Lebewesen auf der Erde. Wanderfalken erreichen bis zu gemessenen 340 km/h. Im Sturzflug geht dann eine schützende Hornhaut schützend vor das sehr empfindliche Falkenauge. Ein männlicher Falke bringt seinen Jungen oft nun Mäuse pro Tag. Das hochwertige, proteinhaltige Muskelfleisch wird an die Küken verfüttert. Für alle Besucher öffnet der Stadtpfarrturm am 28. Juni.