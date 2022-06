Lehrer soll Sex mit Schülerin gehabt haben

Missbrauchs-Verdacht in der Obersteiermark! In Bruck an der Mur ist Tagesgespräch, was sich vor etwa vier Wochen in der HBLA für Forstwirtschaft ereignet haben soll: Informationen der „Steirerkrone“ zufolge soll ein Lehrer - er ist Mitte 30 - mit einer Schülerin - sie ist zwischen 15 und 19 Jahre alt - sexuellen Kontakt gehabt haben. Nach einer Anzeige ermittelt die Polizei in dieser pikanten Schul-Affäre.