Baerbock: Berlin-Heimflug in völliger Isolation

Der deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat nach ihrer Corona-Infektion während eines Besuchs in Pakistan klare Erkrankungsanzeichen entwickelt. Aus Delegationskreisen hieß es am Mittwoch in der Hauptstadt Islamabad, Baerbock habe seit Dienstagabend „deutliche Grippesymptome“. Sie soll noch im Laufe des Tages an Bord eines Regierungsflugzeugs nach Berlin zurückkehren.