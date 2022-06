Baerbock in Pakistan positiv auf Corona getestet

In der Früh negativ, zu Mittag positiv

Baerbock war am Montag nach Pakistan gereist und am Dienstagvormittag in der Hauptstadt Islamabad mit ihrem pakistanischen Kollegen Bilawal Bhutto Zardari zusammengekommen. Die Ministerin habe sich konsequent getestet, betonte das Auswärtige Amt. Noch in der Früh sei ein Schnelltest negativ ausgefallen.