Obduktion ergab: Vier Polizei-Kugeln brachten Tod

Weiter gibt es - nicht nur in Polizeikreisen - heftige Diskussionen, ob und was in der Nacht auf Sonntag in Altmünster schiefgelaufen ist. Der Angestellte Günter K. (50) hatte seinen Selbstmord Frau, Nachbarn und Priester angekündigt, war dann mit zwei Faustfeuerwaffen losgefahren. Eine Polizistin und ein Diensthundeführer entdeckten den zur Fahndung ausgeschriebenen Wagen, überholten und stoppten ihn, so der bisherige Ermittlungsstand.