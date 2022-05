Das irre Doppelleben des Grazer Serien-Bankräubers

Polizeisirenen, Blaulicht, Schüsse: Am 29. Mai 2000 kommt es in Linz zum großen Showdown zwischen einem Bankräuber und der Polizei. Gegen 16 Uhr hatte der bis dato Unbekannte, maskiert mit einem Tuch, eine Raiffeisenkassa gestürmt und der Kassierin eine Waffe an die Schläfe gedrückt. Er hatte sich das Geld geschnappt, war aus der Bankfiliale gesprintet und mit einem gestohlenen Moped geflohen. Von alarmierten Beamten verfolgt, war der Mann auf der Straße zu Sturz gekommen und zu Fuß in eine Hausdurchfahrt gehetzt.