„Hoffe, Vettel seilt sich nicht von Autobahnen ab“

Gegenwind für Sebastian Vettel! Der Formel-1-Star muss sich harte Kritik gefallen. „Ich habe mich ein wenig gefragt, was denn mit ihm passiert ist. Aber wenn ich mich nach 15 Jahren im Motorsport besinne und jetzt der Meinung bin, dass ich ein Umweltsünder bin, dann muss ich aufhören, basta. So ist das eine Katastrophe“, spricht Walter Röhrl in der „Bild am Sonntag“ Klartext.