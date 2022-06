Tennis-Welt staunt: „Wird es nie wieder geben“

Selbst früheren Tennis-Größen fällt angesichts von Nadals Erfolgen die Kinnlade herunter. „Es fühlt sich so schräg an, zu sagen, dass jemand ein und denselben Grand Slam 14-mal gewonnen hat“, meint Andy Roddick. John McEnroe, selbst siebenfacher Major-Sieger, meint: „14 Titel in Paris gehen über jede Vorstellungskraft. So etwas wird es in unserem Sport nie, nie wieder geben.“ Für Nicolas Kiefer ist Nadal „der größte Sportler aller Zeiten“, und Ivan Ljubicic sprach sich dafür aus, den Court Philippe Chatrier künftig lieber nach Nadal zu benennen. „Eine Statue alleine auf der Anlage reicht noch nicht.“