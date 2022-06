Nadal Vierter, Djokovic weiter ganz oben

Bei den Frauen liegt die Polin Iga Swiatek nach ihrem Sieg in Paris weiter souverän an der Spitze, mit fast doppelt so vielen Punkten als Anett Kontaveit. Die Estin löste Barbora Krejcikova als Nummer zwei ab. Die Tschechin war als Titelverteidigern in Frankreich bereits in der ersten Runde ausgeschieden, danach ist sie positiv auf das Coronavirus getestet worden. Julia Grabher ist als beste Österreicherin 153.