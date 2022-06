Pfingstreiterfest im Lungau begeistert Pferdefans

Es ist zur Pfingstmontag-Tradition geworden, musste aufgrund der Corona-Pandemie aber zwei Jahre pausieren: Das Pfingstreiterfest in Unternberg im Lungau. An die 1000 Pferdefans kamen gestern am Reitplatz von Schloss Moosham erstmals wieder zusammen, um Prachtrösser bei Prachtwetter zu genießen.