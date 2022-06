Fellnasen suchen Menschen mit Herz für Tiere

Schreckhafter Willi

Etwas mehr Zeit sollte in Willi investiert werden. Der elfjährige Kater muss erst überzeugt werden, dass ihm niemand etwas Böses will. Der Vierbeiner trägt das Felines Coronavirus in sich, was für seine Artgenossen ansteckend ist. Deswegen kann Willi nur in einer Wohnung gehalten werden. Er möchte mit einer Katze aus seiner Gemeinschaft im Linzer Tierheim umziehen.

Tel.: 0 732/24 78 87.