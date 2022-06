Kimberly Budinsky gab Fußballer Haas das Jawort

„Zweites Zuhause“

„Schladming ist unser zweites Zuhause, ein ganz besonderer Ort, hier genießen wir unsere gemeinsame Freizeit so oft es geht“ - sind sich die beiden einig. Und das ist gar nicht so einfach, denn immerhin wohnt das Paar seit einem Jahr getrennt voneinander. Er spielt derzeit für den SV Ried und sie wohnt in Wien. Seit einiger Zeit findet man Kimberly aber auch am Spielfeldrand in Österreichs Fußballstadien wieder! Denn nach einigen Stationen bei Radio und TV ist Kimberly seit Juli 2021 als Moderatorin für Sky Sport Austria unterwegs. „Die Freude über die gemeinsame Hochzeitsnacht ist gleich doppelt so groß, wenn man sich im Alltag nicht so oft sehen kann“ zwinkert Christoph.