Heute „Potenzial für schwersten Gewittertag“

Schon am Samstag hatten Unwetter große Schäden in Niederösterreich und dem Burgenland verursacht. Die Premiere der ORF-„Starnacht“ in Mörbisch musste am Abend aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden, Besucher flüchteten in ihre Fahrzeuge und in sichere Hallen. Laut der Österreichischen Hagelversicherung musste die Landwirtschaft Schäden von rund 1,5 Millionen Euro hinnehmen. Zwölf Feuerwehren waren in den Bezirken Güssing und Oberwart im Einsatz, pumpten Keller aus und räumten Verkehrswege frei. In Niederösterreich war die Stadt Gmünd besonders schwer betroffen - hier kam es zu Überschwemmungen, umgestürzte Bäume blockierten Straßen.