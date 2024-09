Hochwasser: „Ich habe nicht einmal mehr Socken!“

Wien ist beim Hochwasser zwar vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Doch vor allem hier in Penzing, im Stadteil Hadersdorf-Weidlingau, richteten die enormen Regenmassen großen Schaden an. In der Ludwiggasse, mussten etwa 100 Personen von der Feuerwehr evakuiert werden. Ganz in der Nähe ist seit Mittwoch die mobile Einsatzzentrale der Stadt eingerichtet – in der Herzmanskystraße 12.