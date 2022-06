Die Ritter sind über Pfingsten wieder da!

Aber nicht nur die mittelalterlichen Darsteller sind ein wahres Highlight an diesem Pfingstwochenende in der Festungsstadt, sondern auch Karl Steinmeir ist seit Beginn an Teil des Festes. Er gilt als der Erfinder der überaus beliebten Köstlichkeit „Barbarenspieß“, welche er laut eigenen Angaben alljährlich „schubkarrenweise“ an Mann, Frau, Kind und Kegel bringt.