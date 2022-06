„Den Titel hätten beide Mannschaften verdient!“

Meister kann es nur einen geben. „Obwohl sich beide den Titel verdient hätten“, wie das Paul Hafner und Marek Kausich vor dem heutigen Topschlager in der Fußball-Burgenlandliga unisono betonen. Die Trainer von Parndorf und Siegendorf können das Knistern vor der spannendsten Meisterschafts-Entscheidung seit ewig förmlich spüren - in ihren Teams, im Verein, ja eigentlich im ganzen Land!



Die Ausgangsposition ist so klar wie brutal: Wer siegt, ist Meister, ein 0:0 oder 1:1 reicht Parndorf zum Titel, bei jedem Remis ab 2:2 hat Siegendorf am Ende die Nase vorne, sofern man am letzten Spieltag St. Margarethen schlägt, während Parndorf spielfrei ist.

Ist diese Konstellation ein Vorteil für Parndorf, weil man quasi beim Anpfiff Meister ist? „Wenn man auf ein 0:0 spielt, macht man einen Fehler, aber man kann es ein wenig vorsichtiger anlegen“, weiß Trainer Hafner, der Torjäger Mikus wieder voll fit dabei hat, „Siegendorf muss ein Tor schießen, wird irgendwann riskieren müssen.“ Und Räume öffnen...



Pechvogel Haring

Gegenspieler Kausich ist die Ausgangslage recht. „Weil es in unserer DNA liegt, nach vorne zu spielen - wir bei einem Gegentor alles riskieren können, da sich ja nichts ändert, wenn wir ein zweites bekommen, dann so oder so zweimal treffen müssen.“ Auch er hat praktisch alles an Bord - bis auf Pechvogel Manuel Haring, der sich beim Comeback nach Kreuzbandriss im BFV-Cup erneut einen zuzog: „Eine Hiobsbotschaft - wir holen für ihn den Titel!“ Der Verlierer bekommt dann noch die Chance, sich über die Relegation gegen die Zweiten aus Wien und Niederösterreich für die Ostliga zu qualifizieren. Aber daran denkt heute keiner.