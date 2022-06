Mit Öffis in die Berge? Abenteuerlicher Selbsttest

Wer noch am selben Tag zurück Richtung Villach fahren möchte, hat überraschend lange Zeit. Der letzte Bus verlässt St. Lorenzen um 18:45. Dieser fährt dann aber über Obertilliach hinunter nach Tassenbach im Pustertal. Dort heißt es umsteigen in die Bahn nach Lienz. In der Hauptstadt Osttirols gilt es nochmals den Zug zu wechseln um gegen 22 Uhr zurück in Villach zu sein.