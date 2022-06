Ein Naturschauspiel der Extraklasse im Klostertal

Wer nicht gern so hoch hinaus will und dennoch den Fallbach aus nächster Nähe erleben möchte, dem sei eine kurze Wanderung dorthin empfohlen. Ausgangspunkt ist die Ortschaft Dalaas. Diese hat sich aus einer schon um 1300 bestehenden Bergwerksiedlung entwickelt. Früher galt das gesamte Hinterland des Walgaus, insbesondere auch das Klostertal, als Bergabbaugebiet. Im Wappen der Gemeinde ist deshalb auch ein schwarzes Bergwerkshammerpaar abgebildet. Auf einer Vorarlberg-Karte von 1783 ist der Ort in der Schreibweise „Talas“ notiert und dem Herrschaftsgebiet Sonnenberg (von Braz bis Stuben) zugeteilt. Von 1805 bis 1814 gehörte Dalaas sogar zum Königreich Bayern, danach wieder zu Österreich.