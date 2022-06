ÖFB-Team: Laimer und Co. jagen gleich zwei Serien

Den bislang einzigen Auftritt in der Fremde bestritt das ÖFB-Team beim 0:1 im Februar 2001 in Rijeka, auf das 1:4 im Mai 2006 - Doppelpack von Klasnic - folgte erneut in Wien das bislang einzige Bewerbsspiel zwischen den beiden Nationen: Trotz starker Leistung ging Österreich im Auftaktspiel zur EURO 2008 als Verlierer vom Platz: Luka Modric traf in der 4. Minute aus einem Elfmeter vor 51.428 Zuschauern zum 1:0-Sieg.