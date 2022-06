Bauchweh-Ursache in Flüchtlingsquartier geklärt

Kurz nachdem das zweite Salzburger Grundversorgungsquartier in Puch in Betrieb gegangen war, herrschte Aufregung. Insgesamt acht Ukrainer litten unter mysteriösen Bauchschmerzen, mussten medizinisch behandelt werden. Viele hatten das Grundwasser im leergestandenen ehemaligen Hotel als Ursache vermutet. Das Rote Kreuz gab eine Grundwasseruntersuchung an, die ergab, dass das Grundwasser „einwandfrei“ sei. Das gab RK-Pressesprecherin Roberta Tanner an. Vielmehr dürfte es sich um einen Infekt gehandelt haben.