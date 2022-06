Nach Überfall: „Jetzt habe ich schlaflose Nächte“

Jim P., Betreiber des Gösser-Stüberls in Mönchhof, leidet unter einer Muskelkrankheit und hat so schon kein leichtes Leben. Doch was dem Wirt in der Nacht auf Mittwoch passiert ist, sei ein Albtraum, wie er sagt. Neben seinem Bett in der Wohnung hinter dem Lokal standen plötzlich drei Einbrecher.