Inflation: Baden kostet jetzt 7,5 Prozent mehr

Schwarzlsee ist bei Seen am teuersten

Auch die Bade-Seen hat die AK unter die Lupe genommen. Am billigsten in dieser Kategorie ist der Planksee mit vier Euro Eintritt, im Naturerlebnisbad Krieglach und dem Erlaufsee in Mariazell badet man gratis, zahlt aber 5 bzw. 7,20 Euro am Tag für’s Parken. Am teuersten ist ein Besuch beim Schwarzlsee in Premstätten. Erwachsene zahlen 7,50 Euro Eintritt, Kinder 5,50.