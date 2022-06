Frau leerte sich in Küche heißes Öl über die Beine

Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr brach in einer Wohnung am Kirchenplatz in Sierning ein Brand aus. Eine 31-Jährige wollte in der Küche auf dem Herd Öl erhitzen. Anschließend dürfte die Frau abgelenkt gewesen sein und schließlich darauf vergessen haben. Als sie den Brand entdeckte, zog die 31-Jährige die Pfanne von der Platte.