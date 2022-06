E-Rezept: Medikamente mit Smartphone-Code kaufen

Rezepte werden, wie schon in Corona-Zeiten, auf der E-Card gespeichert. Die Patienten können die Medikamente dann mittels QR-Code in der Smartphone-App einlösen. Wer kein solches Handy hat, kann einen zwölfstelligen Code verwenden, den man sich z. B. von der Sprechstundenhilfe telefonisch durchsagen oder per Mail schicken lässt. Wem das alles zu kompliziert ist, der bekommt weiter einen Ausdruck beim Arzt. Außerdem sehen die Apotheken auf der E-Card die Verschreibung und dürfen sie entsprechend abgeben.